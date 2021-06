Ein 37-jähriger italienischer Gewerkschaftler, Adil Belakhdim, ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er war von einem LKW angefahren worden, als er an einem Streik vor einem Lidl-Werk in Biandrate in Norditalien teilnahm und starb an seinen Verletzungen.

Die Streikenden forderten bessere Arbeitsbedingungen. Der Fahrer flüchtete mit dem Lastwagen vom Tatort, wurde aber anschließend von der Polizei auf einer Autobahn gefasst.

Regierungschef Mario Draghi drückte seine Bestürzung über den Tod aus. "Der Tod von Adil Belakhdim schmerzt mich", sagte Draghi.

Adil #Belakhdim è stato investito e ucciso da un camion davanti ai cancelli #Lidl di Biandrate.L'autista avrebbe forzato il blocco della manifestazione.Le condizioni di lavoro drammatiche: 900 eu/mese x 13 ore di lavoro, non erano concesse pause,nè giorni di riposo o ferie... — piera belfanti 🇮🇹🇪🇺 (@PieraBelfanti) June 18, 2021

Der Lkw-Fahrer, ein 25-jähriger Italiener, wurde am Freitag festgenommen und ins Gefängnis gebracht.

Er wurde wegen Tötungsdelikten und Widerstand gegen die Festnahme angeklagt.