Gewaltige Schlammlawine in Japan: 20 Vermisste

Eine gewaltige Schlammlawine hat nach heftigen Regenfällen in dem westlich von Tokio gelegenen Küstenort Atami mehrere Häuserreihen weggerissen, mindestens 20 Menschen werden vermisst.

Rettungskräfte und Soldaten suchten nach weiteren Vermissten. Mindestens zehn Wohnhäuser wurden vollständig zerstört, bis zu 300 beschädigt.

Die meteorologische Behörde in Tokio warnte auch für die nächsten Tage in weiten Gebieten des Landes vor schweren Regenfällen. Die Behörden gaben die höchste Warnstufe aus und riefen rund 25 000 Haushalte auf, sich in Sicherheit zu bringen. Mit dem Klimawandel sieht Japan immer mehr Starkregenfälle und entsprechend mehr Erdrutsche.