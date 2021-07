Proteste und Plünderungen: Chaos in Südafrika wegen Zuma-Inhaftierung

Die Unruhen, die durch die Inhaftierung des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma ausgelöst wurden, sind eskaliert. Es wurden Einkaufszentren geplündert und wichtige Straßen durch brennende Reifen blockiert. Polizei und Militär versuchten, die Gewalt einzudämmen.

Die Unruhen begannen in der vergangenen Woche in der Provinz KwaZulu-Natal, nachdem Zuma wegen Missachtung eines Gerichts inhaftiert worden war.

Was als relativ kleine Straßenblockaden in Zumas Heimatregion begann, breitete sich auf die Region Gauteng aus, Südafrikas bevölkerungsreichste Provinz, einschließlich Johannesburg, der größten Stadt des Landes.

Eine Ladenbesitzerin in Katlehong, einem großen Township in der Provinz Gauteng, stand ungläubig in ihrem Laden, der am Montag geplündert worden war.

"Mit all dem, was hier passiert ist, wie sollen wir jetzt für unsere Kinder sorgen? Mein Laden in diesem Zustand: alles, was mir geblieben ist, ist dieser Regenschirm", sagt Joyce Minsi.

Soldaten wurden eingesetzt, um die Polizei zu unterstützen.

Präsident Cyril Ramaphosa rief zur Ruhe auf und versprach, dass die Polizei gegen diejenigen vorgehen würde, die das Gesetz brechen.

Plünderungen von Geschäften gab es auch bei Johannesburg aus, darunter in Benmore, Jeppestown, Vosloorus und Soweto, wo die Einkaufszentren Jabulani und Dobsonville betroffen waren.

Die Gewalt begann, nachdem Zuma eine 15-monatige Strafe wegen Missachtung des Gerichts zu verbüßen begonnen hatte.

Er hatte sich einer gerichtlichen Anordnung widersetzt, vor einer staatlichen Untersuchungskommission auszusagen, die Korruptionsvorwürfe während seiner Amtszeit als Präsident von 2009 bis 2018 untersucht.