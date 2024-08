Video. Sahra Wagenknecht mit roter Farbe beworfen

No Comment

Bei einer Wahlkampfveranstaltung ist die BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht mit Farbe bespritzt worden. Der Tatverdächtige hat rote Farbe auf die 55-Jährige bei einer BSW-Veranstaltung in Erfurt in Thüringen geworfen. Polizisten haben den Verdächtigen zu Boden gedrückt und in Handschellen abgeführt. Die BWS-Veranstaltung ging danach weiter.