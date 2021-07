Was an diesem Freitag wichtig ist - Euronews am Abend 30.07.

😎 Hallo!

🚗 Wieder lange Autostaus an den Grenzen. Auch an diesem Wochenende wollen viele Urlauberinnen und Urlauber nach Kroatien. Wie ist die Corona-Lage vor Ort?

😷 In Deutschland hat die Regierung neue strengere Regeln zur Einreise beschlossen, die ab Sonntag in Kraft treten. Wer nach Deutschland einreist, braucht dann einen Nachweis, dass sie oder er vollständig geimpft, offiziell genesen oder negativ getestet ist. Andernfalls drohen heftige Geldbußen bis 25.000 Euro. Allerdings kann die Polizei in der Ferienzeit nur stichprobenartig kontrollieren. Und welche Corona-Regeln gelten anderswo in Europa?

🇯🇵 In Tokio steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Behörden versichern, mit Olympia habe der Notstand nichts zu tun.

🎾 Alexander Zverev spielt am Sonntag um die Goldmedaille in Tokio. Der Sieg über Novak Djokovic brachte den Hamburger zum Weinen.

⛱ Unsere Redaktion in Brüssel verabschiedet sich in die Sommerpause - mit der vorerst letzten Ausgabe von STATE OF THE UNION: "Ungeimpften das Leben schwer machen"

🙂 Aber wir in Lyon sind weiter für Sie da. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit!

Das Foto oben zeigt einen Fischer an der Ostsee.