Belarussische Athletin will offenbar Asyl beantragen

Die weißrussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja befindet sich nicht mehr auf dem Flughafen von Tokio. Ein japanischer Justizsprecher bestätigte, dass die Läuferin, die sich weigerte, mit dem vom Verband für sie gebuchten Flug in ihr Land zurückzukehren, den Flughafen verlassen hat. Er konnte nicht sagen, wohin.

Timanowskaja hatte zuvor in den sozialen Medien den weißrussischen Verband kritisiert, weil er sie für einen Wettkampf gemeldet hatte, für den sie nie trainiert hatte. Sie hatte sich am Montag eigentlich für die zweite Runde über 200 Meter qualifiziert.

Kurz darauf sei sie zum Flughafen geschleppt worden, um in ein Flugzeug zurück nach Belarus zu steigen. Sie habe daraufhin beschlossen, sich in einer Polizeistation auf dem Tokioter Flughafen zu verstecken. Oppositionellen weißrussischen Kreisen zufolge könnte die Athletin in Österreich um Asyl bitten. Andere Länder haben ihr ebenfalls Asyl angeboten. In einer Videobotschaft sagte sie: "Ich bitte das Internationale Olympische Komitee um Hilfe. Ich wurde unter Druck gesetzt, und man versucht, mich gewaltsam aus dem Land zu bringen. Ich bitte das IOC, zu intervenieren".

Aktivistengruppen stützen Timanowskajas Behauptungen, dass ihr Leben in Weißrussland in Gefahr sei. Der weißrussische Verband hingegen erklärte, dass nach einer "mentalen und physischen Untersuchung" der Athletin ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen beendet wurde.