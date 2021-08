100.000 Hektar Wald in Griechenland verbrannt

Immer wieder flammen neue Feuer auf in Griechenland, zurzeit auf den Inseln und dem Peloponnes. Im Norden der Insel Euböa ist das gesamte Waldgebiet im Norden in Brand. Das Feuer wird am Boden und aus der Luft bekàmpft. Auf dem Peloponnes gibt es keine aktiven Brände, Feuerwehr und Anwohner verhindern ein Wiederaufflammen. Allerdings wurde in fünf Gemeinden, in denen es gebrannt hatte, der Notstand ausgerufen.

Laut Daten des Europäischen Waldbrandinformationssystems EFFIS ist die Zahl der Brände in Griechenland in diesem Jahr um ein Viertel gestiegen, verglichen mit letzten 12 Jahren. Allerdings haben die Feuer wesentlich mehr Flächen vernichtet – die Daten zeigen einen Anstieg von 450 Prozent. Bis jetzt wurden in diesem Jahr 58 große Waldbrände registriert, die eine Gesamtfläche von 100 000 Hektar vernichtet haben.