Kabul soll ohne Kämpfe an die Taliban übergeben werden

Die militant-islamistischen Taliban stehen offenbar unmittelbar vor den Toren der Hauptstadt Kabul. Nach unterschiedlichen Berichten haben sie sogar einge Außenbezirke der Stadt bereits eingenommen.

Damit erreicht die Blitzeroberung des Landes durch die Taliban ihr vorläufiges Ziel. Nach Angaben der afghanischen Regierung ist keine gewaltsame Eroberung Kabuls geplant. Vielmehr sei eine Vereinbarung zwischen beiden Seiten getroffen worden, dass ein friedlicher Machtwechsel erfolge. Zuletzt waren auch die Städte Massar-i-Sharif und Dschalalabad praktisch kampflos an die Taliban gefallen.

Die Regierung rief die Bewohner Kabuls auf, nicht in Panik zu verfallen und die Stadt nicht überstürzt zu verlassen. Kabul sei sicher. Die Einzelheiten der Machtübergabe sollen offenbar bei Verhandlungen in Doha in den Vereinigten Arabischen Emiraten geklärt werden.

Kurz zuvor hatte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid der BBC gesagt, er könne bestätigen, dass es Gespräche mit dem Präsidentenpalast über eine friedliche Machtübernahme gebe. Der Leiter des Hohen Rates für Nationale Versöhnung, Abdullah Abdullah, organisiere diese.

Die angebliche Vereinbarung zur Übergabe der afghanischen Hauptstadt Kabul

Auch der Verteidigungsminister Bismillah Chan Mohammadi erklärte in einer auf Facebook veröffentlichten Videoansprache, er als Vertreter der Streitkräfte garantiere die Sicherheit Kabuls. Die Menschen sollten nicht in Panik verfallen. Es sei bekannt, dass sich der Präsident Aschraf Ghani mit heimischen Politikern getroffen habe und ihnen die Verantwortung übertragen habe, eine autoritative Delegation aufzustellen, die am Montag nach Doha reisen solle, um mit den Taliban eine Einigung über die Afghanistan-Frage zu erzielen. Die Sicherheit von Kabul werde aufrechterhalten, bis eine Einigung erzielt wird, sagte er.

Mehrere westliche Länder hatten wegen des Vormarschs der Taliban bereits mit Evakuierungsaktionen begonnnen. Die deutsche Bundeswehr soll offenbar am Montag mit einem Hubschrauber nach Kabul fliegen, um dann Botschaftsmitarbeiter und afghanische Ortskräfte auszufliegen.

In den eroberten Gebieten, wie hier in Herat, bemühen sich die Taliban, den Eindruck eines geordneten Machtübergangs zu vermitteln. Sie verteilen Begnadigungsschreiben für ehemalige Regierungsmitarbeiter. Wer nicht aus der Region kommt, sondern nur hierher versetzt worden war, wird nach Hause geschickt und soll sich seine Begnadigung dort abholen.