Geld für den Gazastreifen: Israel, Katar und UN einigen sich

Vor drei Monaten habe ich gesagt, dass das, was war, nicht so bleiben wird. Eine militärisch Aufrüstung akzeptieren wir nicht, wir gehen strikt gegen die Verletzung der israelischen Souveränität vor.

Wir verstärken die Beziehungen zur Palästinensischen Autonomiebehörde und zu den gemäßigten Kräften in der Region. Den Palästinensern im Gazastreifen ermöglichen wir grundlegende humanitäre Bedingungen, die für sie erforderlich sind. Außerdem bemühen wir uns weiterhin um die Rückkehr von Gefangenen und vermissten Personen.