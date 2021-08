US-Drohnenangriff auf IS in Kabul

Die USA haben nach eigenen Angaben mit einem Drohnenangriff einen weiteren Selbstmordanschlag in Kabul verhindert. Sie brachten das Auto eines Attentäters zur Explosion. Nach US-Angaben soll es keine weiteren Opfer gegeben haben.

Auf Twitter schrieben mehrere Nutzer:innen, sie hätten eine "starke" Explosion gehört. Gleichzeitig wurden Bilder und Videos geteilt, auf denen eine große, schwarze, aufsteigenden Rauchsäule zu sehen war.

US-Präsident Joe Biden hatte am Samstag vor weiteren Terroranschlägen gewarnt. Der afghanische Ableger der IS-Miliz hatte den Angriff mit Dutzenden Toten vom Donnerstag für sich beansprucht. Die USA töteten daraufhin laut eigenen Angaben zwei führende Köpfe der Organisation "ISIS-K".

Rund um den Flughafen in Kabul ist die Lage sehr gefährlich, seit die westlichen Truppen mit ihrem Rückzug begonnen haben.Tausende Menschen hoffen dort auf eine Platz in den Militärmaschinen.

Die Taliban hatte Mitte August nach einer Bitzoffensive die Macht in Afghanistan übernommen. Sie stehen in Konkurrenz zum Islamischen Staat. Die Angriffe sollen deshalb offenbar auch die Machtbasis der Taliban erodieren: Die Menschen sollen durch die Angriffe das Vertrauen in die Fähigkeit der Taliban verlieren, für Sicherheit zu sorgen.

Die radikalislamischen Taliban hatten nach einer Blitzoffensive Mitte August die Macht übernommen. Sie hatten den westlichen Alliierten bis Ende des Monats Zeit gegeben, das Land zu verlassen. Nach US-Angaben wurden seitdem insgesamt 110.000 Menschen ausgeflogen.