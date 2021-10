Von Fledermaus gebissen: Mann stirbt an Tollwut

Der Fall erregt über die USA hinaus Aufsehen: In Illinois ist ein mehr als 80 Jahre alter Mann nach dem Biss einer Fledermaus im August jetzt an der Tollwut verstorben. Allerdings hatte der Mann eine Behandlung zunächst abgelehnt.

Einen Monat nachdem sich die Fledermaus - während er schlief - an seinem Hals festgebissen hatte, traten bei dem Mann Symptome auf. Er litt unter Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Schwierigkeiten, die Bewegungen seiner Arme zu kontrollieren, Taubheit der Finger und Sprachstörungen.

Der Fall des jetzt verstorbenen Mannes unterstreicht die Notwendigkeit, die Öffentlichkeit stärker auf die Risiken der Tollwut hinzuweisen, erklärte Mark Pfister, Executive Director des Lake County Health Department, laut NPR.

"Tollwutinfektionen bei Menschen sind in den USA selten; sobald jedoch Symptome auftreten, verläuft die Tollwut fast immer tödlich. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass eine exponierte Person so schnell wie möglich eine angemessene Behandlung erhält, um den Ausbruch der Tollwut zu verhindern", sagte Pfister.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden von Illinois sind Fledermäuse das am häufigsten von Tollwut befallen Tier in diesem US-Bundesstaat. Der Mann, der gestorben ist, hatte eine Fledermauskolonie in seinem Haus.

Offenbar ist es der 1. Todesfall an Tollwut im Staat Illinois seit 1954. Rabies ist in den USA in der Natur verbreitet. Die häufigsten Überträger sind Waschbären, Stinktiere, Füchse und vor allem Fledermäuse.

Da die Viren einige Wochen brauchen, bis sie im menschlichen Körper über die peripheren Nerven in das Gehirn wandern, kann die Tollwut durch Impfung und Immunglobuline behandelt werden.

In Deutschland gilt die Tollwut im Prinzip als ausgerottet. Laut Ärtzeblatt verstarb in Deutschland zuletzt im Jahr 2007 ein 55-jähriger Mann an Tollwut, nachdem er in Marokko von einem streunenden Hund gebissen worden war.