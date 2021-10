Friedensnobelpreis für mutige Journalisten - Euronews am Abend am 09.10.

➡️ Guten Abend! In dieser Woche sind mehrere Nobelpreise nach Deutschlland gegeanen - in Chemie und Physik. An diesem Freitag wurden in Oslo die Trägerin und der Träger des Friedensnobelpreis 2021 bekannt gegeben.

➡️ "Es braucht mehr Mut" - das meint die Trägerin des Friedensnobelpreis 2021.

➡️ Kein Frieden in Afghanistan: Kundus von einem neuen dramatischen Anschlag erschüttert.

➡️ In Österreich verliert Sebastian Kurz den Koalitionspartner. Esbrodelt in Wien - am Dienstag findet die entscheidende Sitzung im Parlament statt.

➡️ War die Massentötung von 13,5 Millionen Nerzen in Dänemark wegen Covid-19 illegal?

➡️ Der Hilferuf der schlachtreifen Truthähne in Großbritannien.

➡️ Eine neue Liebe für Alexander Zverev?

🌸 Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Wochenende!