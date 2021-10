Bahn-Chaos und Unwetter-Warnung: Orkantief Ignatz und Sturm Hendrik

In NRW war der Fernverkehr der Bahn wegen Orkantief Ignatz am Donnerstagmorgen komplett gestoppt worden. Dies führte zu Chaos im Zugverkehr in weiten Teilen Deutschlands. Inzwischen läuft der Betrieb langsam wieder an. Die Aufräumarbeiten zwischen Köln und Düsseldorf sind aber nicht abgeschlossen.

Von den Probleme betroffen waren auch das Saarland, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern.

In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt wurde der Bahnverkehr ab mittags komplett eingestellt.

Die Unwetter-Warnung für Berlin besteht weiter. Die Feuerwehr in der Hauptstadt erklärte, der Sturm habe die Einsatzkräfte nahezu an ihr Limit gebracht.

Vielerorts richteten Sturmböen bis zu 150 km/h schlimme Schäden an. Bäume fielen um, Dächer wurden abgedeckt.

Sturmtief Hendrik gilt als der erste Herbststurm der Saison.

In den sozialen Netzwerken machten einige auch Scherze über die chaotische Wetterlage.