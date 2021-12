Nachdem Österreichs früherer Kanzler Sebastian Kurz seinen Rückzug aus der Politik erklärt hat, zeichnet sich ein Machtkampf in der ÖVP ab.

Auch der amtierende Kanzler Alexander Schallenberg hat am Donnerstag seinen Rücktritt erklärt. Kurz-Vertraute müssen den Weg freimachen, weil das Vertrauen in seine türkisfarbene Bewegung innerhalb der konservativen Partei mit den Korruptionsvorwürfen gegen ihn schwindet.

Doch wer folgt in Schlüsselpositionen? Im Rahmen einer Pressekonferenz sagte Karl Nehammer, bisheriger Innenminister, er werde Klubobmann der ÖVP und auch als Kanzlerkandidat dem Präsidenten vorgeschlagen.

Große Umbildung in der Regierung

Nehammer stellte zudem sein neues Team vor: Alexander Schallenberg soll demzufolge wieder in das Amt des Außenministers zurückgehen. Zudem solle Magnus Brunner Finanzminister, Gerhard Karner Innenminister, Martin Polaschek Bildungsminister und Claudia Plakolm werde als Staatssekretärin im Bundeskanzleramt an seiner Seite sein, so Nehammer.