Russische Impfgegner: Können sie für Putin gefährlich werden?

Trotz einer aktiven staatlichen Impfkampagne glaubt ein großer Teil der russischen Bevölkerung immer noch nicht an die Wirksamkeit des Sputnik-V-Impfstoffs und ist gegenüber Aufrufen zur Impfung misstrauisch. Russischen Medienberichten zufolge befürchtet der Kreml sogar, dass die Situation Präsident Wladimir Putin gefährlich werden könnte.

Moskau will Impfnachweise per QR-Codes einführen

Am 12. November legte die Regierung der Staatsduma zwei Gesetzentwürfe zur Einführung von Impfnachweisen per QR-Codes in öffentlichen Verkehrsmitteln, Cafés und Geschäften im ganzen Land vor. Wenn sie angenommen werden, sind die Dokumente bis Juni 2022 gültig. Das Kabinett bezeichnete die Initiative als Notfallmaßnahme angesichts der sich verschlechternden Coronavirus-Situation im Lande. So war die Sterblichkeitsrate im Oktober die höchste im gesamten Zeitraum der Pandemie: Nach Angaben von Rosstat war das Coronavirus bei fast 75.000 Menschen die Haupttodesursache oder die mutmaßliche Haupttodesursache.

Der Vorschlag der Regierung, QR-Codes einzuführen, hat einen großen Teil der russischen Bevölkerung verärgert, die sich gegen eine Impfpflicht ausspricht. Die Unzufriedenheit ist vor allem in den sozialen Medien deutlich sichtbar. So hat zum Beispiel ein Post auf Instagram der Duma über die Einführung der Gesetzesentwürfe Zehntausende von negativen Kommentaren nach sich gezogen.

Während ein Post zu diesem Thema vom Sprecher des Unterhauses, Wjatscheslaw Wolodin, mit bisher über 720 Tausend Kommentaren zum beliebtesten Post in der Geschichte von Telegram geworden ist. Darin unterstützt er die Forderung nach Impfungen, sagt aber, dass die Kritik der Menschen an der Einfühung von QR-Codes ernst genommen werden müsse und die Auswirkungen der Maßnahme sehr sorgfältig von allen Fachausschüssen geprüft werden müsse.

Bevölkerung ist gegen die Überprüfung mit QR-Codes

Nutzer in den sozialen Medien haben angefangen, unter dem Hashtag #Putinushnas Appelle an Präsident Wladimir Putin zu veröffentlichen (mehr als 3,3 Tausend Beiträge auf Instagram). Impfgegner bezeichnen die QR-Code-Gesetze als "menschenfeindlich" und lehnen eine Kategorisierung der Menschen nach ihrem Immunstatus ab, diese Maßnahme käme einem "Faschismus" und einer "Segregation" gleich.

Die Proteste finden auch offline statt, mit Mahnwachen in verschiedenen Städten des Landes, die die Ablehnung der umstrittenen Initiativen fordern. Die Demonstrant:innen gingen mit Transparenten auf die Straße, auf denen "Nieder mit QR-Codes", "Russland ist kein Konzentrationslager" und "Nieder mit Zwangsimpfungen" zu lesen war.

Die Popularität der Impfgegner wird indirekt durch Statistiken bestätigt, wonach nur etwa 40 % der Bevölkerung des Landes geimpft sind. Russland liegt bei diesem Indikator weltweit auf Platz 91 - nicht nur hinter den meisten europäischen Ländern, sondern auch hinter Ländern wie Tunesien, Kasachstan und Honduras.

Eine Gefahr für den Kreml

Fernsehansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Grosny, Juni 2021. Musa Sadulayev/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Nach Angaben von Meduza - eine zweisprachige Internetzeitung mit Sitz in Riga; und in Russland als "ausländischer Agent" eingestuft - ist die Situation für den Kreml sehr besorgniserregend. Den anonymen Quellen der Publikation zufolge besteht die größte Sorge darin, dass das Ansehen von Wladimir Putin noch weiter sinken könnte, wenn eine aggressive Impfkampagne gestartet wird.

Eine von Meinungsforschern des Levada-Zentrums (in Russland ebenfalls als "ausländischer Agent" eingestuft) durchgeführte Umfrage ergab, dass im November 63 % der Befragten Putins Aktivitäten gutheißen. Im Oktober teilten 67 % der Befragten diese Ansicht. Gleichzeitig stieg der Anteil derer, die mit der Leistung des Präsidenten nicht einverstanden sind, von 33 % auf 35 %.

Der politische Analyst Alexej Makarkin sagte Euronews, dass die Situation mit der Tatsache zusammenhängen könnte, dass die russischen Behörden mit der Einführung von QR-Codes auf den Widerstand ihrer eigenen Anhänger gestoßen sind. Zu ihnen gehören Anhänger sehr unterschiedlicher Ansichten, darunter linke politische Kräfte, Monarchisten und Personen, die mit der russisch-orthodoxen Kirche verbunden sind. Der politische Analyst hält den Verlust ihrer Loyalität für eines der Hauptprobleme, mit denen der Kreml derzeit konfrontiert ist.

Loyalität zum Kreml schwindet

Während die Behörden die demokratische Opposition seit langem als "Agenten des Westens" betrachteten, müssen sie sich jetzt die Frage stellen, wie mit ihren eigenen ideologischen Anhängern umzugehen wollen, die sich weigern, die Impfung zu unterstützen. "Die Behörden haben hier gewissermaßen innegehalten, sie versucht herauszufinden, was zu tun ist. Vielleicht sollte man sie irgendwie differenzieren, überzeugen oder Druck ausüben. Dies ist eine völlig neue Frage", schloss Makarkin.

Ein prominentes Beispiel dafür ist die Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Maria Shukshina, die in der Vergangenheit wiederholt von der Notwendigkeit gesprochen hat, dem Westen entgegenzutreten, und davon, dass die US-Behörden "Russland mit Gewalt in die Enge treiben und in die Knie zwingen" wollen. Sie ist in letzter Zeit zu einer der sichtbarsten Figuren der Anti-Impf-Bewegung geworden und hat ein großes Publikum. Auf ihren Konten in den sozialen Medien (sie hat mehr als 560.000 Follower und etwa 230.000 auf ihrem Telegram-Konto) spricht Shukshina regelmäßig über die Gefahren der COVID-19-Impfung und die Verschwörung der "Pharmalobby" und kritisiert russische Behörden, die Impfungen fordern.

Eine weitere einflussreiche Aktivistin, die gegen die Einführung von QR-Codes kämpft, ist die Anführerin der Bewegung "Immune Response", Alexandra Mashkova-Blagikh. Im Jahr 2020 moderierte sie die Sendung "Leave Us Alone" auf dem ultrakonservativen Fernsehsender Tsargrad. Die Aktivistin sprach sich gegen Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehen aus und unterstützte die Verfassungsänderungen (obwohl sie mit einigen Formulierungen nicht einverstanden war).

Auf ihre Initiative hin wurde eine Reihe von Flashmobs organisiert. Im Vorfeld einer digitalen "Live Veranstaltung" mit Wladimir Putin am 30. Juni hatte Mashkova-Blagikh ihre Abonnenten ermutigt, dem Präsidenten Fragen zu Impfungen zu stellen und diese in den sozialen Medien zu posten. Kurz zuvor hatte sie vor dem Moskauer Empfangsbüro von "Einiges Russland" Unterstützer zu einer Kundgebung gegen die Impfpflicht versammelt.

Fast 350.000 Nutzer:innen haben "Immune Response" auf Instagram abonniert. Mashkova-Blagikhs persönliche Social-Media-Seite wurde bereits gesperrt, aber sie hat einen Telegram-Kanal ("Leave Us Alone"), der 65.000 Anhänger hat.

Vergebliche Versuche eines Dialogs

Telegram gilt als die wichtigste Hochburg der russischen Aktivisten im Internet. Die Verwaltung des Messengers blockiert keine kontroversen Inhalte, so dass dort ein breites Netz von Chatrooms und Gruppen entstanden ist, in denen negative Folgen der Impfung diskutiert werden können. Die Teilnehmer dieser Gemeinschaften bezeichnen den Impfstoff als "Schlamm", "Cocktail" oder "Schrott", geben geimpften Menschen abfällige Spitznamen und vergleichen Zwangsimpfungen mit dem Holocaust.

Behörden und Ärzte versuchen, der öffentlichen Meinung entgegenzuwirken. Eine der meistdiskutierten Initiativen im November war der Vorschlag, dass bekannte Impfgegner die "roten Zonen" von Krankenhäusern, in denen COVID-19-Patienten behandelt werden, sowie Intensivstationen und Leichenhallen besuchen sollten.

Das Schreiben, das von den Chefärzt:innen der großen Covid-Krankenhäuser in Russland verfasst wurde, ging an 12 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Politiker und Prominente. Zu letzteren gehörten Maria Shukshina, die Sängerinnen Natalia Vetlitskaya und Katya Lel sowie die Schauspieler Yegor Beroev und Oskar Kuchera. Zu den Impfgegnern gehören die Führer der Kommunistischen Partei und von "Gerechtes Russland", Gennadi Sjuganow und Sergej Mironow, sowie der stellvertretende Dumasprecher von "Einiges Russland", Peter Tolstoi.

Einige der Personen auf der Liste versicherten schnell, dass sie nicht gegen Impfungen seien, sondern nur gegen die Impfpflicht. Infolgedessen erschienen auch Impfgegner-Blogger, die nicht auf der ursprünglichen Liste standen, zu einer Besichtigung des Filatov-Krankenhauses in Moskau. Die meisten von ihnen weigerten sich, Schutzkleidung zu tragen. Der Chefarzt des Krankenhauses erklärte, dass kein Dialog mit den Besuchern zustande gekommen sei.

Die Wurzeln des Problems

Porträt des russischen Schriftstellers Fjodor Dostojewski in St. Petersburg, November 2021. Dmitri Lovetsky/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Einer der Hauptgründe, warum sich die Bevölkerung nicht impfen lassen will, ist das Misstrauen gegenüber den Behörden, aber einige Experten glauben, dass die Wurzeln des Problems tiefer liegen. "Eine irrationale Sphäre nimmt einen zentralen Platz im russischen Informationsraum ein. Dazu gehören ganz unterschiedliche Dinge, die aber alle das Misstrauen gegenüber der modernen Wissenschaft schüren, wie z. B. die Ergebnisse der Arbeit von Wissenschaftlern, rationales Wissen und so weiter", sagt Alexej Makarkin.

"Dieser Irrationalismus ist in verschiedenen Formen vorhanden. Nehmen wir die politische Form, so handelt es sich um eine sehr aktive Förderung von Verschwörungstheorien im öffentlichen Raum. All diese Rothschilds und Rockefellers kämpfen um die Macht, die Weltregierung. Fast alle Klischees, vor allem amerikanische Verschwörungstheorien, die kreativ überarbeitet und angepasst wurden, sind in Russland aktiv", so der Politologe.

Verschwörungstheorien aller Art spielen in der Antikriegsagenda eine wichtige Rolle. So wird von Impfgegnern häufig behauptet, dass die Medikamente Schwermetalle oder andere gefährliche Bestandteile enthalten und dass die Impfkampagne durchgeführt wird, um die Erdbevölkerung zu reduzieren. Im Mai 2020 behauptete der Filmemacher Nikita Michalkow, dass der Milliardär Bill Gates unter dem Deckmantel von Impfstoffen gegen Coronaviren den Menschen Nanochips implantieren wolle, um die Menschheit zu kontrollieren. Ein Jahr später ließ sich Michalkow impfen.

Makarkin zufolge war die Popularisierung verschiedener Verschwörungstheorien in den 1990er Jahren eine Reaktion auf das Trauma, das mit dem Zusammenbruch der UdSSR verbunden war. "Jetzt ist es Teil der offiziellen Propaganda geworden. Als es also notwendig wurde, für das Impfen zu werben, hat sich herausgestellt, dass dieser Raum der Verschwörungstheorien sehr förderlich für die Massenstimmung der Impfgegner ist", so der Politikwissenschaftler. Dazu gehört seiner Meinung nach auch die Version über "verräterische Eliten", die Wladimir Putin betrügen. Daher sind verschiedene Arten von Petitionen und Appellen, die an den Präsidenten persönlich gerichtet sind, so beliebt - auf diese Weise hoffen die Impfgegner und QR-Codes, den Präsidenten zu erreichen.

Die verschiedensten politischen Kräfte in Russland, darunter auch die parlamentarische Opposition, sind nun gezwungen, mit einer Anti-Vaxxer-Haltung zu agieren. So hat die neu gewählte New People Party wiederholt erklärt, dass die Impfung freiwillig sein sollte. Der Anführer des Neuen Volkes, Alexej Nechajew, weigert sich, sich impfen zu lassen, weil er bereits über eine gute Immunität verfügt. Vertreter der CPRF und von Just Russia argumentierten auch, dass jeder Bürger selbst entscheiden sollte, ob eine Impfung notwendig ist. Der politische Analyst Alexej Makarkin betrachtet solche Äußerungen als "Signale an die Wählerschaft", die sich gegen Impfungen ausspricht.

Der LDPR-Vorsitzende Wladimir Schirinowski hingegen ist ein starker Befürworter von Impfungen (und hat sogar strafrechtliche Sanktionen für Impfgegner vorgeschlagen). "Ich denke, das war einer der Hauptgründe, warum er bei der letzten Wahl deutlich weniger bekommen hat als bei der letzten. Seine Partei ist elitenfeindlich, die Protest- und Anti-Vaxx-Wähler sind dort recht zahlreich, und sie begannen sich schnell zu zerstreuen", sagte Makarkin. Bei den Parlamentswahlen im September 2021 erhielt die LDPR etwa 7,5 Prozent der Stimmen, was einem Verlust von 5,6 Prozent gegenüber den Ergebnissen der letzten Wahl entspricht.