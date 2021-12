In der Schule gemobbt? Selbstmordanschlag eines 18-Jährigen in Russland

Am Montagmorgen hat sich in der Schule eines orthodoxen Klosters in Russland ein Jugendlicher in die Luft gesprengt. Nach Angaben der Agentur TASS ist der 18-Jährige vor Ort verstorben.

Wie das russische Innenministerium mitteilte, wurde mindestens ein weiterer Schüler verletzt. Andere Quellen gehen davon aus, dass es mindestens acht weitere Verletzten gegeben habe.

Russische Medien berichten, der Jugendliche, der die Bombe zündete, sei ein Absolvent der orthodoxen Schule, der im Internet geschrieben habe, dass er gemobbt worden sei.

Die Gewalttat ereignete sich in Serpuchow südlich der Hauptstadt.