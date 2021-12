7-Tage-Inzidenz sinkt unter 300 - Wie geht Zwist mit RKI weiter?

Die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hat sich in Deutschland noch nicht auf die Zahl der Neuinfektionen ausgewirkt. Dem Robert Koch-Institut wurden heute von den deutschen Gesundheitsämtern 45.659 Neuinfektionen gemeldet. Das ist ein Rückgang um 5.642 Fälle im Vergleich zum Mittwoch vor einer Woche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank nach mehreren Tagen über dem Wert von 300 auf 289. Vor einer Woche lag der Wert bei 353, im Durchschnitt des gesamten Novembers betrug die Inzidenz 386,5.

Die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 stieg heute auf 510. Vor einer Woche waren es 453.

Ärger um RKI

Das Robert Koch-Institut hatte gestern vor der Bund-Länder-Konferenz schärfere Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante gefordert. Dies war bei der Bundesregierung nicht gut angekommen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach musste einräumen, dass die Veröffentlichung der RKI-Einschätzung nicht abgestimmt gewesen sei.

Heute um 12:30 Uhr geben Lauterbach und RKI-Chef Lothar Wieler eine Pressekonferenz in Berlin, die aufgrund des Zwists mit Spannung erwartet wird. Lauterbach stellte grundsätzlich klar, es gebe keine "roten Linien" in Bezug auf eine mögliche Ausweitung der Corona-Beschränkungen in Deutschland.

Die Chefinnen und Chefs der Bundesländer hatten sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Wesentlichen auf eine Ausweitung von Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten und die Absage von Großveranstaltungen wie Fußball-Bundesligaspiele geeinigt.