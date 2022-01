Das Shabbat-Morgengebet in der Congregation Beth Israel Synagoge in Colleyville in Texas ist live auf Facebook gestreamt worden, als sich an diesem Samstag die Geiselnahme ereignete. Die Polizei vor Ort und das FBI nutzen laut CNN die Aufnahmen für ihre Ermittlungen. Wie Dallas News berichtet, ist der bewaffnete Angreifer nicht auf dem Video zu sehen, aber zu hören. Und die Person sei offenbar wütend gewesen.

Dara Nelson von der Polizei Colleyville erklärte, das FBI verhandle mit der Person, die die Menschen in der Synagoge als Geiseln genommen hatte. Niemand sei verletzt worden.

Die umliegenden Häuser wurden evakuiert. Die Polizei von Colleyville forderte die Menschen dazu auf, sich nicht in der Gegend aufzuhalten. Sondereinsatzkräfte waren um die Synagoge postiert.

Colleyville liegt in der Nähe von Fort Worth und von Dallas in Texas.

.....