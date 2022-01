Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen ist laut Robert Koch-Institut an diesem Montag auf einen neuen Negativ-Rekordwert von 840,3 gestiegen. Berlin-Mitte hat weiterhin die höchste Inzidenz in Deutschland mit mehr als 2.800. In Berlin ist die Inzidenz ganz leicht gesunken, aber das ist offenbar auf nicht übermittelte Ergebnisse zurückzuführen.

In den vergangenen 24 Stunden sind laut RKI 28 weitere Menschen an Covid-19 verstorben.

Generell sind die Zahlen am Montag niedriger, weil an Sonntagen weniger getestet wird und weil am Wochenende weniger Daten weitergegeben werden. So wurden 63 393 weitere Fälle von Covid-19 gemeldet.

Digitalisierung "auf gehobenem Brieftauben-Niveau"

Dabei beklagt das Expertenteam der Regierung vor dem Corona-Gipfel in Berlin die schlechte Datenlage und die mangelnde Digitalisierung. "20 Jahre Blockade und Partikularinteressen haben das Gesundheitswesen digital auf gehobenem Brieftauben-Niveau verharren lassen." schreibt der Intensivmediziner Christian Karagiannidis auf Twitter - vor den Beratungen von Kanzler Olaf Scholz mit den Minsterpräsidentinnen und -präsidenten der Länder.

Da die Testkapazitäten vielerorts am Limit sind, soll eine Priorisierung der Tests erfolgen.

Und die Maßnahmen sollten auf die Omikron-Welle angepasst werden. Dabei wurde nicht mit schnellen Lockerungen gerechnet - allerdings sollten langfristige Pläne für Erleichterungen, die dann schnell umgesetzt werden könnten, erarbeitet werden.

Die Corona-Lage in Deutschland am 24. Januar 2022 Internetseite des RKI

Vor dem Testzentrum in Berlin stehen viele Eltern mit ihren Kindern in der Schlange, nachdem die Kleinen beim Schnelltest ein positivers Ergebnis hatten.