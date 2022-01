Wo ist Jean-Jacques Savin? Ist der französische Abenteurer noch am Leben?

Rätselraten über das Schicksal des französischen Abenteurers Jean-Jacques Savin: Die portugiesischen Behörden hatten am Samstag zunächst vermeldet, Savin vor den Azoren leblos in der Kabine seines Ruderbootes aufgefunden zu haben, um diese Nachricht am Tag darauf dann zu widerrufen. Das Boot sei gefunden worden, vom Franzosen fehle jede Spur, hieß es.

Seit Freitag 0:34 Uhr verschollen

Der 75 Jahre alte Savin, ein ehemaliger Fallschirmjäger der französischen Armee, war am 1. Januar mit einem Ein-Mann-Ruderboot von Südportugal aus zu einer Atlantiküberquerung aufgebrochen. Aufgrund ungünstigen Windes kam er von seinem Kurs ab. Seit Freitag 0:34 Uhr gilt er als verschollen.

2019 war Savin eine Alleinfahrt über den Atlantik geglückt, damals in einem Boot in Form einer Tonne.