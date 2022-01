US-Präsident Joe Biden hat Russland angesichts des Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine erneut gedroht. Vor ungewohnter Kulisse - mitten in einem Geschäft - sagte er, auch persönliche Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin seien denkbar, falls es zu einer Invasion in die Ukraine komme.

Es wäre, falls es dazu kommt, die größte Invasion seit dem zweiten Weltkrieg. Joe Biden US-Präsident

"Diese würde weltweit enorme Konsequenzen haben", so Biden. "Es wäre, falls es dazu kommt, die größte Invasion seit dem zweiten Weltkrieg. Das würde die Welt verändern."

Bidens kämpferischer Ton überraschte einige, aber für die Opposition geht der US-amerikanische Präsident nicht weit genug. Er müsse Moskau gegenüber mehr Stärke zeigen, so die Forderung der Republikaner.

Der Minderheitsführer, Senator itch McConnell erklärte, "nun müssen zusätzliche Nato-Truppen - auch von uns - in Polen, Rumänien und dem Baltikum stationiert werden - jetzt, und nicht nach einer Invasion."

Umfragen zufolge vertrauen nur ein Viertel der Menschen in den USA Joe Biden, dass er das Militär im Griff hat und die Interessen der USA in der Welt angemessen verteidigt.