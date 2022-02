🙂 Guten Abend!

🇷🇺🇺🇦 Russlands Präsident Wladimir Putin hat an diesem Montag zunächst skeptisch auf ein Gipfeltreffen mit dem US-Präsidenten Joe Biden reagiert. Dieses hatte ihm eigentlicht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem nächtlichen Telefongespräch abgerungen. Jetzt will Putin eine Entscheidung fällen - zu den Republiken Donezk und Luhansk im Donbass in der Ukraine.

🌍 Wie nah ist die Ukraine eigentlich an einem Beitritt zur NATO?

🛒 In Marokko hagelt es Protest gegen die hohen Lebensmittelpreise.

✈️ ❤️ Emotionale Szenen in Australien nach 700 Tagen Corona-Abschottung. Schauen Sie mal.

🐗 Bei der Wildschweinjagd hat eine 17-Jährige eine junge Frau, die spazieren ging, erschossen.

🎢 Das wollen sie kein zweites Mal durchmachen: Sie steckten 6 Stunden lang in der Achterbahn in 32 Metern Höhe fest.

