Schweiz und Österreich lockern schon eher - Euronews am Abend 16.02.22

🙂 Guten Abend! Lockerungen ist das Wort des Tages. In Deutschland müssen die Menschen noch ein wenig warten - wie auf den Frühling, aber einige Bundesländer haben schon 2G im Einzelhandel abgeschafft.

🇨🇭🇦🇹 In der Schweiz wird schon morgen, am 17. Februar 2022, gelockert, in Österreich fallen fast alle Corona-Regeln am 5. März weg.

🇷🇺🇺🇦 Wie reell ist der Abzug der russischen Truppen aus dem Grenzgebiet der Ukraine - am neuen ukrainischen Nationafeiertag.

👮🏼 Was wusste die Polizei? Nur 1 Angeklagter im Prozess zu den Drohschreiben NSU 2.0?

🇪🇺 Die EU darf Polen und Ungarn wegen des Mangels an Rechtstaatlichkeit Gelder entziehen.

👮🏽‍♂️ In Hand- und Fußschellen abgeführt: der Ex-Präsident von Honduras könnte wegen Drogenhandel und Korruption an die USA ausgeliefert werden.

🦈 Schock in Sydney - ein Schwimmer ist von einem Hai attackiert und getötet worden.

🍷 So schädlich sind schon 2 Gläser Wein...

