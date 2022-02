Neu zu entdecken: Leonardo, der Winzer

Leonardo da Vinci lebte vor 500 Jahren und war ein Universalgenie: Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur und Naturphilosoph. Halt – ein Beruf fehlt noch: Winzer.

Der Italiener aus der Gegend von Florenz, dessen Leben in Mittel-Frankreich (Amboise, Indre-et-Loire) endete, hatte sogar einen eigenen Weinberg, mitten in Mailand. Es liegt in den Gärten der Casa degli Atellani, die der Renaissance-Maler Leonardo 1498 von Ludovico 'Il Moro' als Belohnung geschenkt bekam, als er eines seiner berühmtesten Werke gemalt hatte:

Cenacolo - Das letzte Abendmahl.

Alessandro Cotroneo, Direktor der Vigna di Leonardo:

„Dieser Weinberg war die Bezahlung für Leonardos “Letztes Abendmahl”. Eigentlich hatte Ludovico „Il Moro“, Herzog von Mailand, das Haus gekauft, um hier seinen eigenen Hauptsitz einzurichten. Dann gab er es Leonardo, der aus Florenz zugewandert war. Leonardo – zu der Zeit 46 Jahre alt – hatte in seinem Lebenslauf geschrieben, dass er unter anderem auch malt. Il Moro bat ihn, das „letzte Abendmahl“ zu malen und gab ihm dafür 8.327 Quadratmeter.“

Und der Winzer Leonardo lebt fort: Im Jahr 2007 wurden lebensfähige biologische Rückstände des ursprünglichen Weinbergs im Garten gefunden. Diese Forschung führte zur Neupflanzung der Rebe Malvasia di Candia Aromatica: Der Wein des Leonardo da Vinci.

su mit ITRAI