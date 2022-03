Während die russischen Streitkräfte auf wichtige Städte - einschließlich der Hauptstadt Kiew - vorrücken, bereiten die einfachen Ukrainer ihren Widerstand vor. Für andere hat er bereits begonnen.

Lokale Parks, Hinterhöfe und Häuser im ganzen Land haben sich in Produktionsstätten für Molotowcocktails verwandelt.

In Kiew sieht man Frauen und Männer mit Kalaschnikows auf den Straßen patrouillieren. Andernorts werden Bars in behelfsmäßige Werkstätten verwandelt, in denen Zivilisten den Umgang mit Schusswaffen lernen.

Vor den Blutspendezentren bilden sich Warteschlangen.

Freiwillige in Lemberg (Lwiw, Westukraine) zerreißen alte Kleidung, um Tarnnetze herzustellen.

In Stadtparks in Uzhgorod bereiten Freiwillige Molotowcocktails vor. Nemesh Yanosh/UNIAN

Produktion vom Molotowcocktails in Uzhgorod Nemesh Yarosh/UNIAN

Ein Mitglied des zivilen Widerstands hält Wache an einem Kontrollpunkt in Kiew, Ukraine. Emilio Morenatti/AP

Mitglieder einer ukrainischen Zivilschutzeinheit übergeben neue Sturmgewehre an die gegenüberliegende Seite einer gesprengten Brücke an der Nordfront von Kiew. Aris Messinis/AFP

Einem Ukrainer wird in einem Café in Zhytomyr (Ukraine) gezeigt, wie man ein Kalaschnikow-Gewehr benutzt. Viacheslav Ratynskiy/UNIAN

Einer Ukrainerin wird in einem Café in Zhytomyr gezeigt, wie man ein Kalaschnikow-Gewehr benutzt. Vadim Ghirda/AP Photo

Schlangestehen in Uzhgorod vor dem Bluspendezentrum Nemesh Yanosh/UNIAN