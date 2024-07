Der Transfer ist der erste seiner Art im Rahmen des neuartigen Systems, das auf Russlands stillgelegten Vermögenswerten basiert, deren Wert in der gesamten Union auf 210 Milliarden Euro geschätzt wird.

Die Europäische Union hat 1,5 Milliarden Euro an die Ukraine überwiesen, die aus den außerordentlichen Erträgen aus den Vermögenswerten der russischen Zentralbank stammen, die im Rahmen der weitreichenden Sanktionen der EU blockiert sind.

Neunzig Prozent der Finanzhilfe werden Kiew helfen, mehr Waffen, Munition und Luftabwehrsysteme zu kaufen, die das Land dringend benötigt, um den Vormarsch der Invasionstruppen im Osten abzuwehren. Die restlichen 10 % werden für den Wiederaufbau verwendet, insbesondere für die Energieinfrastruktur, die durch die unerbittlichen russischen Angriffe schwer beschädigt wurde.

Brüssel befürchtet, dass die weitgehende Zerstörung des ukrainischen Stromnetzes im kommenden Winter eine humanitäre Krise und eine neue Migrationswelle auslösen könnte.

"Die EU steht an der Seite der Ukraine", sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am Freitag. "Es gibt kein besseres Symbol und keine bessere Verwendung für das Geld des Kremls, als die Ukraine und ganz Europa zu einem sichereren Ort zum Leben zu machen."

Die Ankündigung markiert den ersten Geldtransfer im Rahmen des neuartigen Programms, das auf Russlands stillgelegten Vermögenswerten basiert, die in der gesamten Union auf rund 210 Milliarden Euro geschätzt werden. Das beispiellose Projekt wurde monatelang vorbereitet, bis die Mitgliedstaaten im Maieine Einigung über die Rechtstexte erzielten.

Ungarn, ein entschiedener Gegner der Militärhilfe für die Ukraine, drohte zunächst damit, sein Veto einzulegen und die gesamte Initiative zu blockieren. Letzten Monat fanden die Mitgliedstaaten jedocheinen rechtlichen Weg , um dieses Hindernis zu umgehen. Sie argumentierten, Ungarn habe sich bei der Einigung im Mai der Stimme enthalten und sei daher nicht berechtigt, sich an den folgenden Schritten zu beteiligen.

Damals wurde angekündigt, dass der erste Transfer 1,4 Milliarden Euro betragen würde. Am Freitag wurde der Betrag auf 1,5 Milliarden Euro aktualisiert, was wahrscheinlich auf die Zinsschwankungen zurückzuführen ist.

Die außerordentlichen Einnahmen, auf die Moskau aufgrund der Anfang 2022 beschlossenen Sanktionen keinen Anspruch hat, stammen von Euroclear, einem in Brüssel ansässigen Verwahrer, der den Großteil der stillgelegten Vermögenswerte verwahrt.

Die nächste Überweisung wird im März 2025 stattfinden, so die Kommission.

Entscheidend ist, dass die 1,5 Milliarden Euro direkt in den Haushalt der Ukraine fließen. Dies unterscheidet sich von der früheren Militärhilfe, die die EU im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität (EPF) geleistet hat, die den Mitgliedstaaten einen Teil der an Kiew gespendeten Waffen erstattet.

Die EPF wird seit mehr als einem Jahr von Ungarn blockiert, wodurch 6,5 Milliarden Euro blockiert werden und die anderen Hauptstädte verärgert sind. Anfang dieser Woche bezeichnete Josep Borrell, der Leiter der EU-Außenpolitik, die Blockade als "beschämend".

Da die Hoffnung auf eine Lösung so gut wie verloren ist, hat sich die EU mit den USA zusammengetan, um der Ukraine ein Darlehen in Höhe von 50 Mrd. USD zu gewähren, wobei die verpfändeten Vermögenswerte als Sicherheit dienen sollen. Der Plan schreitet voran, aber die technischen Details sind noch nicht geklärt. Die EU erneuert ihre Sanktionen alle sechs Monate, d. h. wenn Ungarn oder jemand anderes die Erneuerung zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft verhindern würde, würden die Vermögenswerte wieder freigegeben und das Darlehen wäre hinfällig.

Die Kommission hat zwei Optionen vorgeschlagen, um die Quadratur des Kreises zu erreichen und für mehr Vorhersehbarkeit zu sorgen: Die Vermögenswerte bleiben dauerhaft blockiert, bis Russland sich bereit erklärt, die Ukraine für den entstandenen Schaden zu entschädigen (unbefristete Verlängerung), oder die Sanktionen gegen die Vermögenswerte werden für längere Zeiträume verlängert (z. B. 18 Monate statt sechs).

Die Beratungen über diese Optionen befinden sich noch im Anfangsstadium und werden voraussichtlich nach der Sommerpause fortgesetzt. Auch hier wird Einstimmigkeit erforderlich sein.