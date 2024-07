State of the Union: Flugsicherheit in Europa - nur noch ein Pilot im Flugzeug?

In dieser Ausgabe von "State of the Union" geht es unter anderem um den Streit zwischen der Luftfahrtindustrie und den Piloten über die zukünftige Anzahl von Piloten in einem Flugzeug.

Als der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán vor Kurzem zu einer selbsternannten „Friedensmission“ nach Russland und China reiste, hätte er wissen müssen, dass er eine Gegenreaktion seiner Kollegen und Kolleginnen im Europäischen Rat riskieren würde.

Und so geschah es auch.

Bei der Tagung des Rates für Auswärtige Angelegenheiten erteilte der EU-Außenbeauftragte Orbán eine scharfe Rüge und beschuldigte den frischgebackenen amtierenden Ratspräsidenten der Illoyalität.

Josep Borrell bestätigte, dass das nächste informelle Treffen der Außenminister in Brüssel stattfinden wird, womit ein zuvor geplantes Treffen in Budapest von der Agenda gestrichen wurde: „Wir müssen ein Signal senden, auch wenn es ein symbolisches Signal ist, dass es Konsequenzen haben wird, also formale Konsequenzen, wenn man sich gegen die wichtigste Richtlinie der Europäischen Union stellt und die Europäische Union als Kriegspartei disqualifiziert.“

Ob die ungarische Regierung die Sommerwochen nutzen wird, um über einen anderen Ansatz nachzudenken, bleibt abzuwarten.

Jede Minute stirbt ein Mensch an AIDS

Auf der 25. Internationalen AIDS-Konferenz in München versuchten diese Woche Forscher, Mediziner und Politiker, Wege zur Heilung der Epidemie zu finden.

Weltweit leben rund 40 Millionen Menschen mit der Krankheit - trotz aller medizinischen Fortschritte, die im Laufe der Jahrzehnte gemacht wurden, immer noch eine schreckliche Zahl.

Während AIDS in den wohlhabenden Ländern so gut wie vom Radar verschwunden ist, geht der Kampf in vielen ärmeren Teilen der Welt weiter.

Ein Kampf, der nicht nur Geld und Forschung, sondern auch Empathie braucht.

„Jede Minute stirbt ein Mensch an AIDS. Jede Minute ein Mensch! Daran müssen wir etwas ändern. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Epidemie bis 2030 zu beenden“, sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Rede auf der Konferenz.

„Wir brauchen mehr Forschung, eine bessere Prävention, bürgernahe Information und sorgfältige Testverfahren. Aber woran wir wirklich weiterarbeiten müssen, ist der Kampf gegen Diskriminierung und Stigmatisierung.“

Flüge bald nur noch mit einem Piloten?

Apropos Gefahr für die Gesundheit... Die European Cockpit Association der Berufspiloten hat diese Woche in den Toiletten des Brüsseler Flughafens eine Werbekampagne gestartet, um auf ein ihrer Meinung nach massives Sicherheitsrisiko aufmerksam zu machen. Einen Vorschlag von Flugzeugherstellern und Fluggesellschaften, nur noch einen Piloten am Steuer zu haben - und nicht mehr zwei.

Die Idee hat unter den Piloten massiven Widerstand ausgelöst und wird derzeit von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit geprüft.

Wir sprachen mit Tanja Harter, Technical Affairs Director bei der European Cockpit Association, die selbst Pilotin ist, um mehr über dieses Thema zu erfahren.

Euronews: Warum brauchen wir zwei Piloten in einem Flugzeug?

Harter: Zwei Piloten in einem Flugzeug gibt es aus einem bestimmten Grund. Wir haben alle Systeme, alles in einem Flugzeug mindestens zweimal. Das gilt auch für die Piloten. Piloten haben sehr bestimmte Rollen. Sie arbeiten sehr eng zusammen und kommunizieren ständig miteinander. Auf diese Weise lösen sie Probleme und führen den Flug durch. Es sind also immer zwei, die dies tun und darüber nachdenken, was vor ihnen liegt und was die Probleme sind.

Euronews: Die ECA, Ihre Organisation, sowie Tausende von Piloten weltweit sprechen sich seit geraumer Zeit gegen die "extended Minimum Crew Operations" aus - warum ist es offensichtlich so schwierig, die Industrie zu überzeugen?

Harter: Offensichtlich ist es aus verschiedenen Gründen ein sehr verlockendes Thema. Zum einen könnte man es als Kostensenkungsmaßnahme bezeichnen, zum anderen als Reaktion auf das vermeintliche oder wahrgenommene Problem des Pilotenmangels. All diese Probleme erreichen uns und werden aus verschiedenen Gründen angeführt. Was wir noch nicht gehört haben, ist die Frage des wirklich dringenden Sicherheitsproblems.

Euronews: Wir wissen, dass Flugzeughersteller und Fluggesellschaften auf Flüge mit nur einem Piloten drängen - wie werden die Luftfahrtbehörden und Regulierungsstellen reagieren?

Harter: Airbus als einer der Hersteller hat, offenbar auf Drängen der Kunden, der Fluggesellschaften, einen Antrag auf Zulassung eines solchen Flugzeugs bei der europäischen Regulierungsbehörde gestellt. Diese prüft die Angelegenheit und der Zertifizierungsprozess ist im Gange. Darüber hinaus werden sie, soweit wir wissen, im Herbst dieses Jahres mit der Ausarbeitung von Vorschriften beginnen, die die ganze Angelegenheit betreffen, also die ganze operative Seite. Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für Sachverständige wurde bereits veröffentlicht, wir warten auf den Beginn des Regulierungsverfahrens. Der Plan existiert definitiv.

Euronews: Wann können wir damit rechnen, dass dieses Thema geregelt ist?

Harter: Nun, das ist eine sehr gute Frage. Das Regulierungsverfahren soll im Herbst beginnen. Wenn man sich den europäischen Plan für Flugsicherheit ansieht, mit dessen Zeitplan wir arbeiten, will man das schnellstmöglich in 2027 in die Tat umsetzen.

Zehntausende Schwalben versammeln sich auf Zypern

Vielleicht ist es in diesen Tagen notwendig, den Piloten von einem erstaunlichen Phänomen in Zypern zu berichten.

Dort wird die kleine Gemeinde Mesana von Zehntausenden von Schwalben überschwemmt.

Die Vögel ruhen sich auf Strommasten und Hochspannungsleitungen aus.

Warum sich die Schwalben nur zwischen sechs und acht Uhr morgens dort versammeln und sich dann verteilen, ist ein Rätsel. Diesen Vorgang wiederholen sie zwei Sommermonate lang regelmäßig, bis sie Anfang September nach Afrika fliegen.

Nach Ansicht von Experten nehmen die Vögel Kontakt zueinander auf und schmieden Reisepläne. Vielleicht ist es auch eine Methode, ihre große Gemeinschaft zu organisieren, niemand weiß das genau.

Lokale Überlieferungen besagen, dass es denjenigen Unglück bringt, die versuchen, die Vögel zu verärgern.