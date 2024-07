Von Euronews

Ein hochrangiger Berater des ukrainischen Präsidenten warnt davor, "ein Abkommen mit dem Teufel zu unterzeichnen".

In der Ukraine hat ein hochrangiger Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj davor gewarnt, dass jede Vereinbarung mit Russland zur Beendigung des Krieges einem "Pakt mit dem Teufel" gleichkäme. Mykhailo Podolyak sagte: "Wenn du ein Abkommen mit dem Teufel unterzeichnen willst, der dich dann in die Hölle schleppt - bitte, das ist Russland. Alles, was Sie heute mit Russland unterzeichnen... Ein Land, das den Krieg nicht verlieren und keine rechtliche Verantwortung für Massenverbrechen tragen wird."

Der Präsidentenberater ergänzte: "Ich meine, dass Sie dann ein Ticket für die Fortsetzung des Krieges in einem anderen Maßstab unterzeichnet haben, mit anderen Seiten, mit einer anderen Anzahl an Toten und Ermordeten. Ich möchte nur, dass die politischen Eliten das begreifen."

Die Äußerungen des Präsidentenberaters kommen inmitten des zunehmenden Drucks auf Kiew, die seit zwei Jahren andauernden Kämpfe im Land zu beenden. Die ukrainischen Streitkräfte stehen vor großen Herausforderungen, da sie mit einer größeren und besser ausgerüsteten russischen Armee konfrontiert sind.

Der ukrainische Militärgeheimdienst behauptet, der Kreml habe Schwierigkeiten, neue Soldaten zu rekrutieren und schaffe es nicht, genügend moderne Waffen zu produzieren. Das werde bald auf Russlands Leistung an der Front auswirken.