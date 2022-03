Frei nach 6 Jahren: Nazanin Zaghari-Ratcliffe bald wieder mit Mann und Tochter vereint

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, die seit fast sechs Jahren im Iran inhaftiert ist, ist offenbar auf dem Weg nach Hause. Ihr britischer Ehemann Richard Ratcliffe setzt sich seit Jahren in London für die Freilassung der Mittvierzigerin ein. Das Paar hat eine Tochter.

Die Abgeordnete Tulip Siddiq gab auf Twitter bekannt, Zaghari Ratcliffe, sei am Flughafen in Teheran und dürfe ausreisen.

Zaghari-Ratcliffe ist seit fast sechs Jahren im Iran inhaftiert, hat aber am Wochenende ihren britischen Pass zurückerhalten.

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte am Mittwoch bestätigt, dass ein Verhandlungsteam in Teheran an der Freilassung von Zaghari-Ratcliffe arbeitet, die die britisch-iranische Doppelstaatsbürgerschaft besitzt. Johnson äußerte sich während eines Besuchs im Nahen Osten.

Zaghari-Ratcliffe saß fünf Jahre im Gefängnis, nachdem sie im April 2016 auf dem Flughafen von Teheran festgenommen worden war. Später wurde sie wegen Verschwörung zum Sturz der iranischen Regierung verurteilt, eine Anklage, die sie, ihre Unterstützer und Rechtsgruppen bestreiten.