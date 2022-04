"Der Hammer": Wer spielt gegen wen bei der Fußball-WM in Katar

"Das war der Hammer". Das sagt der deutsche Nationalcoach Hansi Flick dazu, dass Deutschland bei der Fußball-WM Ende des Jahres in derselben Gruppe gelandet ist wie Spanien. Das hat die Auslosung an diesem Freitag in Doha ergeben.

Und auch in Spanien sind die Fußball-Fans offenbar beeindruckt davon, dass die deutsche Elf in ihrer Gruppe ist. Aber eigentlich kann die DFB-Mannschaft zufrieden sein. Das erste Spiel geht gegen Japan. In Gruppe E kommt noch entweder Neuseeland oder Costa Rica.

In der Schweiz wird vor allem darüber diskutiert, dass die Nati schon wieder gegen Serbien spielt. Zudem ist Brasilien in derselben Gruppe - ebenso wie Kamerun.

Frankreich ist in einer Gruppe mit Dänemark und Tunesien.

Am 21. November 2022 beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar

Gruppe A: Katar - Ecuador - Senegal - Niederlande

Gruppe B: England - Iran - USA - Wales/Schottland/Ukraine

Gruppe C: Argentinien - Saudi-Arabien - Mexiko - Polen

Gruppe D: Frankreich - VAE/Australien/Peru - Dänemark - Tunesien

Gruppe E: Spanien - Costa Rica/Neuseeland - Deutschland - Japan

Gruppe F: Belgien - Kanada - Marokko - Kroatien

Gruppe G:Brasilien - Serbien - Schweiz - Kamerun

Gruppe H: Portugal Ghana Uruguay Südkorea

Und wenn Sie sich schon die Termine für die Endrunden notieren wollen.

Achtelfinale in ar-Rayyan, Doha, Al-Khor, Al Wakrah und Lusail

Samstag, 03.12.2022:

Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B 16.00

Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D 20.00

Sonntag, 04.12.2022:

Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C 16.00

Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A 20.00

Montag, 05.12.2022:

Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe F 16.00

Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe H 20.00

Dienstag, 06.12.2022:

Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe E 16.00

Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe G 20.00

Viertelfinale in ar-Rayyan, Lusail, Doha und Al-Khor

Freitag, 09.12.2022:

Sieger Achtelfinale 5 - Sieger Achtelfinale 6 16.00

Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 2 20.00

Samstag, 10.12.2022:

Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8 16.00

Sieger Achtelfinale 3 - Sieger Achtelfinale 4 20.00

Halbfinale in Lusail und Al-Khor

Dienstag, 13.12.2022:

Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2 20.00

Mittwoch, 14.12.2022:

Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 20.00

Spiel um Platz 3 in ar-Rayyan

Samstag, 17.12.2022:

Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 16.00

Finale in Lusail

Sonntag, 18.12.2022:

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 16.00