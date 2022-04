Frühjahresgutachten: „Scharfe Rezession" in Deutschland bei Embargo für russisches Öl und Gas

Der Krieg in der Ukraine wird die Wirtschaft in Deutschland noch länger beschäftigen. Das gemeinsame Frühjahresgutachten von sieben Wirtschaftsforschungsinstituten in Deutschland, Österreich und der Schweiz geht in diesem Jahr von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 2,7 Prozent und 3,1 Prozent 2023 aus.

Das Gutachten wurde in der Annahme erstellt, dass der Krieg andauert, sich aber nicht über die Grenzen des Landes ausweitet und dass die Sanktionen gegen Russland bestehen bleiben.

„Im Falle eines sofortigen Embargos für die Öl- und Gaslieferungen aus Russland in die Europäische Union würde hingegen die deutsche Wirtschaft in eine scharfe Rezession geraten. Der kumulierte Verlust an gesamtwirtschaftlicher Produktion dürfte sich in diesem Fall bereits in den beiden Jahren 2022 und 2023 auf rund 220 Mrd. Euro belaufen, was mehr als 6,5% der jährlichen Wirschaftsleistung entspricht“, heißt es in dem Gutachten.

Europa baut auf norwegische Energie: Erdgas für Dänemark und Polen

„Konsumenten wird Kaufkraft entzogen“

Stefan Kooths, Vizepräsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, erläuterte: „Die Versorgungsunsicherheit bei wichtigen Rohstoffen ist gestiegen. Das macht sich in einem sprunghaften Anstieg bei wichtigen Rohstoffpreisen geltend. Das führt dazu, dass Unternehmen unter erhöhtem Anpassungsdruck stehen und den Konsumenten Kaufkraft entzogen wird.“

Gerechnet wird damit, dass der Rohstoffpreisanstieg die Inflationsraten hochhalten wird, heißt es in dem Gutachten. Allerdings sei die Beschleunigung der Inflation seit mehr als einem Jahr im Gange und hänge auch deutlich mit den staatlichen Hilfsprogrammen in Folge der Coronavirus-Pandemie zusammen.