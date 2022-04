Blutiger Anschlag auf Restaurant: Mindestens 8 Tote in Mogadischu

In Somalias Hauptstadt Mogadischu sind bei einem Anschlag auf ein Restaurant mindestens acht Menschen getötet worden. Zahlreiche weitere wurden verletzt.

In dem Lokal am Lido-Strand hielten sich auch der somalische Polizeichef General Abdi Mohamed Hijar und Parlamentsmitglieder auf. Sie sind laut Polizei nicht unter den Opfern. Die Explosion wurde wohl durch eine Autobombe ausgelöst. Die Terrorgruppe Al-Shabaab bekannte sich zu dem Attentat.

Zu den Opfern gehörten auch zwei Polizisten und neben dem mutmaßlichen Selbstmordattentäter ein weiterer Terrorist. Die Rettungskräfte waren am Abend am Ort des Geschehens noch im Einsatz, so Polizeisprecher Ali Hassan. Die genaue Zahl der Todesopfer sei demnach noch nicht bekannt.

Das Land am Horn von Afrika mit rund 16 Millionen Einwohnern wird seit Jahren durch Anschläge der Terrorgruppe Al-Shabaab erschüttert. Al-Shabaab kontrolliert weite Teile des Südens und der Zentralregionen. Die Terrorgruppe verübt immer wieder Anschläge auf Sicherheitskräfte und Zivilisten.