Bei einer Explosion in der somalischen Hauptstadt Mogadishu sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen, weitere erlitten Verletzungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird von einem Selbstmordanschlag ausgegangen. Die Explosion ereignete sich in einer Gaststätte nahe eines Kontrollpostens an einer Straße, die zum Amtssitz des Präsidenten führt.