UNO-Generalsekretär Guterres in Kiew: Ab Freitag Evakuierung des Mariupoler Stahlwerks?

„Je eher dieser Krieg endet, desto besser - der Ukraine, Russlands und der Welt willen", schrieb Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, nach seiner Ankunft in Kiew. Am Vortag hatte der Portugiese in Moskau ein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt.

Besuch in Moskau: Guterres schlägt "humanitäre Kontaktgruppe" vor

Guterres will erreichen, dass ab Freitag Menschen das umkämpfte Stahlwerk in Mariupol verlassen können. „Dieser Einsatz ist besonders heikel, weil wir es hier nicht mit Menschen zu tun haben, die aus ihren Häuser oder von öffentlichen Orten aus in Sicherheit gebracht werden, sondern aus Bunkern unter wirklich dramatischen Bedingungen“, betonte er.

In Moskau hatte sich der UNO-Generalsekretär für eine russisch-ukrainische Zusammenarbeit bei der Einrichtung humanitärer Korridore stark gemacht.