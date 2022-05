Rotes Kreuz: Evakuierungsaktion aus Stahlwerk in Mariupol begonnen

In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol hat eine internationale Evakuierungsaktion zur Rettung von Zivilisten aus dem von russischen Truppen belagerten StahlwerkAsovstal begonnen. Beteiligt sind

auch die Vereinten Nationen und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), wie ein IKRK-Sprecher bestätigte. In einem Konvoi ausmehreren Bussen wurden nach ersten Angaben bereits mehrere Dutzend Zivilisten aus dem Stahlwerk gebracht. Viele hoffen, dass dies der Beginn einer größeren Aktion sein könnte.

"Vertreter der UNO und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz versuchen, Zivilisten aus dem Azovstal-Werk in Mariupol zu evakuieren, so der Iswestija-Korrespondent Semjon Jeremin. Zwei Dutzend Busse mit 30 Sitzplätzen stehen bereit, um Zivilisten aus dem Werk zu bringen"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Sonntag voneiner «ersten Gruppe von etwa 100 Menschen», die evakuiert worden seien. «Jetzt arbeiten wir zusammen mit den UN an der Evakuierung von weiteren Zivilisten aus der Anlage», schrieb er auf Twitter. Ukrainischen Angaben zufolge sollen in den Bunkeranlagen des Werks noch etwa 1.000 Zivilisten eingeschlossen sein. Russland spricht von etwa 2.500 Menschen, vor allem Militärs und «ausländischen Söldnern».

Schon am Samstag waren Berichten russischer Nachrichtenagenturen zufolge 25 Zivilisten evakuiert worden. Unter den Geretteten seien sechs Kinder, meldeten Tass und Ria Nowosti übereinstimmend unter Berufung auf ihre jeweiligen Korrespondenten. Der Vizekommandeur des ukrainischen Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar, sprach später von 20 Frauen und Kindern, die das Werksgelände verlassen hätten. Wenig später meldete das ukrainische Militär auf Facebook, dass Russland seine Angriffe auf das Stahlwerk fortsetze. Es werde mit Bomben aus der Luft angegriffen, hieß es.

Kiew und Moskau hatten sich zuletzt unter Vermittlung von UN-Generalsekretär António Guterres bereiterklärt, einen humanitären Korridor für die Flucht der Zivilisten einzurichten. Größere Evakuierungserfolge gab es bislang jedoch nicht. Mehr als neun Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs gilt die Lage der im Azovstal-Werk eingeschlossenen Menschen als katastrophal.

Das Werksgelände ist mehrere Quadratkilometer groß. Seit Wochen sind ukrainische Soldaten dort eingeschlossen und haben sich in dem in Sowjetzeiten auch vor Atombomben geschützten Tunnelnetzwerk verschanzt.

su mit dpa