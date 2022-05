Ukraine-Krieg Tag 77 - Euronews am Abend 11.05.2022

🙂 Hello!

❓ Tot und vergessen: Will Russland die in der Ukraine gefallenen Soldaten gar nicht nach Hause holen?

💥 "Dumme Bomben", die Lage in Mariupol sowie generell an der Front in der Ukraine an Tag 77 des Krieges.

🇷🇺 Ein Ex-Söldner der russischen Wagner-Truppe packt aus und berichtet auch vom Krieg in der Ukraine.

🖤 Trauer um eine Journalistin, die in Dschenin während einer Razzia im Westjordanland erschossen wurde - aber wer hat Abu Akleh getötet?

⚖️ Ziemlich unglaublich: Folter-Ermittlungen gegen den Interpol-Chef sind in Paris eingeleitet worden.

🇦🇹 Wer kommt und wer geht in Österreichs Regierung? Kanzler Karl Nehammer hat sein Kabinett umgebildet.

✈️ Die deutsche Airline Lufthansa entschuldigt sich bei orthodoxen Juden, denen der Weiterflug verweigert wurde.

🏖 Krieg, Corona und Tourismus: So wird der Sommer 2022 im gebeutelten Griechenland.

