Österreichische Band Russkaja überlegt, Namen zu ändern

17 Jahre lang hat die österreichische Band Russkaja keine Probleme weder mit ihrem Namen noch mit ihren von russischen Melodien inspirierten Songs gehabt. Doch jetzt - seit sich Russland im Krieg mit der Ukraine befindet - sieht es anders aus.

Leadsänger Georgij Makazaria wurde in Russland geboren: "Wir waren natürlich auch besorgt, inwieweit man etwas Russisches vertreten kann. Aber bei uns geht es um die Musik und um die Party. In Zukunft gibt es jetzt einen gewissen Erklärungsbedarf. Aber das ist jetzt eben so. Wir haben schon überlegt, den Namen zu ändern. Wir sammeln Vorschläge."

Drummer Dimitrij Miller hat Freunde, die Soldaten sind: "Für mich ist das extrem schwer, jetzt einen auf Party und Fun zu machen, während meine besten Freunde im Krieg kämpfen. Das ist unvorstellbar."

Russkaja tritt zur Zeit in Österreich, Deutschland, Frankreich und Ungarn auf. Auf ihrer Webseite schreiben sie, wir sind für Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine. Die Fans kommen zahlreich.