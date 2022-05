Nur die Regatta lockt: Juan Carlos kommt (kurz) aus dem Exil zurück

Ganz Spanien schaut heute mit gemischten Gefühlen nach Sanxenxo im Nordwesten des Landes. Dort wird nach 655 Tagen im selbstgewählten Exil in Abu Dhabi Altkönig Juan Carlos erwartet. Geplant ist ein verlängertes Wochenende im Haus eines Freundes - und abseits seier Angehörigen.

Der Monarch hatte seiner Heimat nach Bekanntwerden von Ermittlungen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten stillschweigend den Rücken gekehrt. Die Personalie schlug hohe Wellen und erfasste auch das Königshaus. In einer jüngsten Erhebung sprachen sich 53 Prozent der Befragten für die Abschaffung der Monarchie aus. An der Stimmung änderte anscheinend auch die Einstellung der Strafermittlungen gegen den 84-Jährigen wenig.

Der Heimatbesuch des Altkönigs ist auf fünf Tage angelegt und hat kaum offiziellen Charakter. Ab diesen Freitag steht für den passionierten Segler die Teilnahme an einer Regatta in Galicien auf dem Programm.

Die Rückkehr in den Zarzuela Palast in Madrid ist erst für Montag geplant. Um größtmögliche Distanz zum Vater zu wahren, hat König Felipe eine Übernachtung im Familienkreis untersagt. Dementsprechend gab der Königspalast bekannt, Juan Carlos werde noch am Montag nach Abu Dhabi zurückfliegen.