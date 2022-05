"Typische Pusteln im Gesicht" - 1. Affenpocken Verdachtsfall in Wien

Auch in Österreich gibt es jetzt einen ersten Verdachtsfall auf Affenpocken. Ein Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrates Peter Hacker bestätigte an diesem Sonntag gegenüber dem "Standard", dass ein Mann "mit typischen Symptomen wie Pusteln im Gesicht" in Wien behandelt werde. Der Patient, der leichtes Fieber hat, befindet sich in der Klinik Favoriten, die auf Infektionskrankheiten spezialisiert ist.

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind weltweit mindestens 90 Fälle von Affenpocken nachgewiesen worden. Die WHO befürchtet eine stärkere Verbreitung der Krankheit im Sommer.

Übertragen werden die Affenpocken durch enge Kontakte - nämlich durch Tröpfcheninfektion, den Austausch Körperflüssigkeiten und wahrscheinlich auch durch sexuelle Kontakte.

Die US-Gesundheitsbehörde hat die Übertragung der Affenpocken durch die Luft bestätigt.

Als ursprüngliche Wirte gelten Nagetiere.

Laut Experten verhindert die Pocken-Impfung eine Ansteckung mit Affenpocken zu 85 Prozent. Allerdings wurden Kinder in Deutschland und vielen anderen Staaten nur bis 1976 systematisch gegen Pocken geimpft. Die Krankheit galt in Europa als ausgerottet.