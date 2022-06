Der Schock ist enorm. In einer privaten Kindertagesstätte in Lyon in Frankreich ist ein elf Monate altes Mädchen offenbar von einer jungen Beschäftigten getötet worden. Die Erzieherin in Ausbildung ist am Freitag angeklagt worden, weil sie das Baby mit einem "ätzenden Produkt" bespritzt und die Flüssigkeit dann dem Kind eingeflößt haben soll. Sie habe das Weinen des Mädchens nicht ertragen. Diesen Verlauf des schrecklichen Geschehens hat die Staatsanwaltschaft von Lyon mitgeteilt.

Laut der Lokalzeitung Le Progrès handelte es sich bei dem ätzenden Produkt um "Destop", einen starken Abflussreiniger.

Die Feuerwehr hatte das Kind am Mittwochmorgen "bewusstlos" in der Kinderkrippe im dritten Arrondissement von Lyon aufgefunden, bevor das Mädchen in einem Kinderkrankenhaus in einem Vorort verstarb. Alle Wiederbelebungsversuche waren vergeblich. Zunächst gingen die Behörden von einem Unfall aus.

Doch die Befragungen ergaben etwas anderes. Die einzige Angestellte der Krippe, die zum Zeitpunkt des Vorfalls um 8 Uhr morgens anwesend war, wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Sie gab dann zu, dass sie das Kind wegen seines Schreiens malträtiert hatte - mit dem Kanalisationsreiniger.

Auf einem Foto in Le Progrès vom Freitag ist die geschlossene Kinderkrippe zu sehen.

Die weiteren Ermittlungen sollten Hintergründe der Ermordung des Babys aufklären.