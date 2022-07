Was uns Kunst über das Zusammensein beibringen kann

In der Ausstellung „Kollaborationen“ im Museum moderner Kunst in Wien können sich Besucher Kunstwerke ansehen, die als gemeinschaftliche Arbeiten entstanden sind.

„Gemeinsam sind wir Stärker“ ist das Motto der dort ausgestellten Künstlerinnen und Künstler. Von der kleinsten zur größten Einheit des Miteinanders ist der rote Faden der Ausstellungsmacher.

Heike Eipeldauer ist die Kuratorin der Ausstellung. Es sei kein Zufall, dass die Ausstellung gerade jetzt eröffnet, sagte die Kuratorin. Wir befänden uns in einer Zeit, "in der Zusammenarbeit notwendiger denn je zuvor erscheint, in Mitten von Klimakrise, Pandemie und Krieg", so Eipeldauer.

Heike Eipeldauer Kuratorin der Ausstellung

Die Ausstellung wirft unter anderem die Fragen auf, was wir als Gesellschaft von einer solchen künstlerischen Zusammenarbeit lernen können und was Zusammenarbeit in einer Zeit, in der sich Gesellschaftsstrukturen kontinuierlich verändern, überhaupt bedeutet.

Auch die Ausstellung selbst ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kuratorin Heike Eipeldauer und des Kurators Franz Thalmair.