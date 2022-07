Britischer Humor? Wachsfigur von Johnson taucht vor Jobcenter auf

Es waren noch nicht einmal 24 Stunden nach Boris Johnsons Rücktrittserklärung vergangen, da tauchte seine Wachsfigur vor einem Jobcenter in in Lancashire auf. Die lebensgroße Figur mit wirrem weißblonden Haar, Hände in die Hüften gestemmt, in einem Anzug mit blauer Krawatte und einem Grinsen im Gesicht wurde von Passanten mit Belustigung aufgenommen, einge posierten für ein Selfie mit dem in Ungnade gefallenen Premierminister.

Unterdessen hat das bekannte Wachsfigurenkabinett in London seine Ausstellung zur "Downing Street 10" auf den neuesten Stand gebracht. Die Tür des Regierungssitzes wurde mit der Aufschrift "Vacancy" ("Freie Stelle") versehen. Eine Wachsfigur des scheidenden Premiers steht neben einem "Downing Street" Straßenschild und blickt grinsend auf die Tür.

Denn das Rennen auf Johnsons Nachfolge ist bereits eröffnet. Bisher haben nur Chefjustiziarin Suella Braverman und Tom Tugendhat, Chef des Auswärtigen Ausschusses im Parlament, ihre Kandidatur erklärt.

Johnson war am Donnerstag auf Druck seiner Partei und dem Rücktritt von mehr als 50 parlamentarischen Regierungsmitgliedern als Chef der Konservativen zurückgetreten, hatte aber erklärt, er werde weiterhin Premierminister bleiben, bis die Partei seinen Nachfolger gewählt hat.

Als direkter Auslöser für Johnsons Rücktritt war der Skandal um Tory-Parteifreund Chris Pincher, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde. Der Premier hatte zuletzt eingeräumt, dass er von Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen den Tory-Parteifreund wusste.

Madame Tussauds bestätigte derweil, dass Johnsons Wachsfigur aus der Baker Street entfernt werden wird, wenn er offiziell nicht mehr Premierminister ist.