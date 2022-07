Wladimir Putin ist "völlig gesund", sagt CIA-Chef

Der Direktor der CIA hat Zweifel an den hartnäckigen Gerüchten, der russische Präsident Wladimir Putin sei schwer erkrankt und leide möglicherweise an Krebs leide. Er sagte nun, Putin sei "völlig gesund".

In seiner Rede auf dem Aspen Security Forum in Colorado betonte William Burns, dass dies "keine formelle nachrichtendienstliche Einschätzung" sei. Angesichts seiner Russland-Erfahrung sollte das Putin-Gegnern, die auf Anzeichen für eine tödliche Krankheit hoffen, aber sicherlich zu denken geben, so der frühere Diplomat. Burns war von 2005 bis 2008 amerikanischer Botschafter in Moskau. .

"Es gibt viele Gerüchte über den Gesundheitszustand von Präsident Putin, und soweit wir wissen, ist er völlig gesund", so Burns. "Das ist kein offizielles Geheimdiensturteil."

Der CIA-Chef sagte, dass Putins eigene Meinung über die Ukraine und insbesondere der Wille des ukrainischen Volkes, sich der russischen Invasion zu widersetzen, auf "einigen zutiefst falschen Annahmen" basiere.

"Putin glaubt wirklich an seine Rhetorik, und ich habe ihn das im Laufe der Jahre auch privat sagen hören, dass die Ukraine kein richtiges Land ist. Er glaubt, dass es sein Recht, Russlands Recht, ist, die Ukraine zu beherrschen."

"Die dummen Russen sind alle tot"

Der CIA-Direktor gab ein Update zu den russischen Opferzahlen und sagte, dass bisher rund 15.000 russische Soldaten getötet und etwa 45.000 verwundet worden seien, und bezeichnete die Zahlen als "ziemlich bedeutende" Verluste.

"Auch die Ukrainer haben Verluste erlitten, wahrscheinlich etwas weniger, aber doch erhebliche".

Direktor Burns sagte, das russische Militär habe sich nach erheblichen taktischen Fehlern zu Beginn der Invasion angepasst, und ein ukrainischer Kontaktmann habe ihm gesagt, "die dummen Russen sind alle tot". Das bedeute, dass die Russen vor Ort, die auf dem Schlachtfeld Fehler gemacht hätten, den ultimativen Preis bezahlt hätten und das russische Militär seitdem gelernt habe, sich anzupassen.

Die russischen Streitkräfte hätten sich in den letzten 90 Tagen auf die östliche Donbass-Region konzentriert, sagte Burns, und seien in dieser Zeit zwischen sechs und zehn Meilen vorgerückt. "Aber das hat einen hohen Preis, und es war für beide Seiten sehr schmerzhaft", so Bruns.

