Papst Franziskus ist in Kanada mit Menschen zusammengetroffen, die in ihrer Jugend Opfer von Missbrauch in katholischen Internaten wurden.

In den Einrichtungen wurden viele zur indigenen Bevölkerung gehörende Jugendliche zwangsweise umerzogen sowie körperlich und seelisch misshandelt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hat seine Kanada-Reise selbst als Bußwallfahrt bezeichnet.