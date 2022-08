Foto geht viral: Arzt entdeckt Affenpocken in der Metro in Madrid

Ein 32 Jahre alter Arzt hat das Foto in der U-Bahn in Madrid gemacht. Es zeigt einen Mann in Bermuda-Shorts, der sich ganz offensichtlich mit Affenpocken infiziert hat.

Der Mediziner Arturo M Henriques hat das Foto auf Twitter veröffentlicht und die surreale Szene beschrieben: "Er ist von Kopf bis Fuß voller Pusteln, einschließlich seiner Hände. Ich sehe die Situation, und ich sehe auch die Menschen um mich herum, als ob das nichts Besonderes wäre. Vorsichtig spreche ich den Herrn an und frage, was er in der U-Bahn macht, wenn er Affenpocken hat..."

Und die Antwort überrascht...

In Spanien sind gerade zwei Patienten an Affenpocken gestorben. Es sind die ersten Toten in Europa.

Wie Arturo M Henriques berichtet, wusste der Mann, dass er die Affenpocken hatte.

"Seine Antwort: Ja. Ich habe das, aber mein Arzt hat mir nicht gesagt, dass ich zu Hause bleiben muss. Ich solle nur eine Maske tragen."

"Ich sage ihm, dass die Läsionen, die er am ganzen Körper hat, gerade am ansteckendsten sind. Dass ich Arzt bin und dass er wahrscheinlich nicht alle Hinweise seines Hausarztes verstanden hat... Daraufhin sagte er mir, ich solle seine Eier nicht anfassen....

Ich spreche mit der Frau, die neben ihm saß: Haben Sie keine Angst, krank zu werden?

Sie sagt: Wieso denn, wenn ich nicht schwul bin... Die Regierung sagte, dass sich die Homosexuellen um sich selbst kümmern müssten

Ich kam an meinem Ziel an und hörte auf zu kämpfen."

Wie die WHO bekannt gab, können Affenpocken auch durch Tröpfcheninfektion, über Handtücher oder Bettwäsche übertragen werden.

Inzwischen gehen das Foto aus der Metro in Madrid und die Posts des Mediziners in den sozialen Medien viral und werden von Medien in aller Welt aufgegriffen.