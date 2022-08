Tragödie während des Gottesdienstes: Über 40 Christen sterben in Giseh

Bei einem Brand in einer Kirche in Ägyptens drittgrößter Stadt Giseh sind mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer entzündete sich während einer Messe koptischer Christen offenbar durch eine defekte Klimaanlage in einem oberen Stockwerk. Das vermutetet die Polizei nach ersten Ermittlungen.

Durch die plötzliche Rauchentwicklung entstand eine Massenpanik, die Gläubigen versuchten verzweifelt, Ausgänge zu erreichen. Über ein Dutzend Menschen wurden mit teilweise schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Die Kirche befindet sich im Arbeiterviertel Imbaba von Giseh, das zum Ballungsraum Kairo zählt. Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen im Einsatz und brachte den Brand nach zwei Stunden unter Kontrolle.

Präsident Abdel Fattah al-Sisi kondolierte telefonisch dem Oberhaupt der Koptisch-Orthodoxen Kirche, Tawadros II., und versicherte ihm die Unterstützung der Regierung.

Rund zehn Prozent der 103 Millionen Ägypterinnen und Ägypter sind christlichen Glaubens, die meisten von ihnen sind Kopten.