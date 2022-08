Bulgarien: Migrantenbus durchbricht Straßensperre - 2 Polizisten tot

Zwei bulgarische Polizeibeamte wurden am frühen Donnerstag getötet, als sie versuchten, einen Bus zu stoppen. In dem Bus waren Migranten, die illegal ins Land gekommen waren, heißt es aus dem Innenministerium.

Der Vorfall ereignete sich um 5 Uhr morgens in der Schwarzmeerstadt Burgas. Der Fahrer des Busses weigerte sich, an zwei aufeinanderfolgenden Kontrollpunkten der Grenzpolizei anzuhalten. An Bord des Busses mit türkischen Kennzeichen befanden sich 47 Migranten, deren Nationalität nicht bekannt gegeben wurde.

Der Bus war in ein Wohngebiet gefahren, als die Polizeibeamten ihr Fahrzeug auf der anderen Straßenseite vor dem Bus zum Stehen brachten. Der Bus rammte das Polizeifahrzeug, überfuhr es und prallte anschließend gegen eine Bushaltestelle.

Die beiden Polizeibeamten im Auto waren auf der Stelle tot. Es wurden keine weiteren Verletzten gemeldet. Es wurde eine Untersuchung des Falls eingeleitet.

Bislang wurde noch keine Anklage gegen den Fahrer erhoben, doch Staatsanwalt Georgi Chinev bezeichnete das Vorgehen des Fahrers als "bewusste, zielgerichtete Handlung".

Das Balkanland Bulgarien mit 7 Millionen Einwohnern liegt an einer wichtigen Route für Migranten aus dem Nahen Osten und Afghanistan nach Europa. Nur ein kleiner Teil von ihnen plant, im ärmsten EU-Mitgliedstaat zu bleiben, und nutzt Bulgarien als Transitkorridor auf dem Weg nach Westen.