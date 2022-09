Welche Corona-Regeln gelten ab morgen, 1. Oktober in Deutschland?

Auf einer Pressekonferenz in Berlin erklärt der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Corona-Lage mit steigenden Infektionszahlen vor dem Inkrafttreten der neuen Regeln.

"Der Herbst wird nicht leicht werden", sagt der Gesundheitsminister. "Diese Welle wird sich so schnell nicht von alleine brechen." Es könne sein, dass es in wenigen Wochen Probleme bei der kritischen Infrastruktur geben werde. Lauterbach meint, dass dann in Krankenhäusern und bei anderen Diensten Personal fehlen könnte.

Der SPD-Politiker sagte, die Corona-Welle werde im Herbst ein Thema sein, aber nicht das dominierende der Probleme, die den Menschen das Leben schwer machen.

Die Pressekonferenz in voller Länge können Sie oben im Player anschauen.

Dabei steht Lauterbach in der Kritik. Nicht alle Bundesländer in Deutschland wollen die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitsbereich wie geplant ab morgen durchsetzen. Ab dem 1. Oktober gelten in Deutschland die neuen Coronaregeltn - bei steigenden Infektionszahlen. Allerdings sind nach Angaben von Expertinnen und Experten die Krankenhäuser derzeit nicht überlastet.

Ein ähnliches Bild wie in Deutschland zeigt die aktuelle Corona-Lage in Österreich - auch dort steigt die Zahl der Ansteckungen.

Das Robert-Koch-Institut meldet an diesem Freitag 140 weitere Todesfälle durch Covid-19 in den vergangenen 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 466 gestiegen - dabei werden nur positive PCR-Tests gezählt. Und diese Tests lassen nur die wenigsten, die sich angesteckt haben, machen.

Karl Lauterbach hatte zuletzt die Menschen in Deutschland dazu aufgefordert, sich mit den neuen Impfstoffen impfen zu lassen.