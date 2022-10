Wie schlimm wird November? Was wir über Corona-Variante BQ.1.1. wissen

) \u0022BA.4/5 Booster derzeit die beste Wahl\u0022 Erste Studien besch\u00e4ftigen sich auch damit, ob die neuen auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe tats\u00e4chlich besser vor Covid-19 sch\u00fctzen als die vorherigen Vakzine. Der \u00f6sterreichische Molekularbiologe Martin Moder geht ebenfalls davon aus, dass BQ.1.1 die n\u00e4chste dominante Variante des Coronavirus wird. Er hat die ersten Forschungen zur Wirksamkeit der an die Omikron-Variante angepassten Booster-Impfungen analysiert. Diese zeigen offenbar nur eine leicht verbesserte Wirksamkeit gegen\u00fcber den vorherigen Impfstoffen.\u00a0 Martin Moder geht wie viele andere Expertinnen und Experten davon aus, dass echte Ergebnisse erst in einigen Monaten vorliegen werden. Er schreibt auf Twitter: \u0022Ob- und inwiefern der angepasste Booster wirksamer ist als der urspr\u00fcngliche, wird sich erst zeigen. Die n\u00e4chste dominante Variante wird vermutlich BQ.1.1, ein Nachfahre von BA.5. In meinen Augen ist der BA.4/5 Booster derzeit die beste Wahl. Habe ihn mir auch schon geg\u00f6nnt.\u0022 Mehr Durchbruchsinfektionen wegen BQ1.1 Laut ersten Untersuchungen gibt es durch BQ.1.1 noch mehr sogenannte Durchbruchsinfektionen, d.h. dass sich auch geimpfe Menschen mit dem Coronavirus infizieren. Das ist das Ergebniseiner im Preprint auf Biorxiv ver\u00f6ffentlichten Studie von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der Ohio State University in Columbus. Auch Coronavirus-Experte Eric Topol erkl\u00e4rt auf Twitter, es sei kein gutes Zeichen, wenn eine dreifache Impfung (plus Infektion) laut einer Studie aus China nicht daf\u00fcr sorge, dass die Betroffenen \u00fcber Antik\u00f6rper gegen die neuen Varianten BQ.1.1, XBB und BA.2.75.2 entwickelt haben. Auch die Europ\u00e4ische Arzneimittelbeh\u00f6rde EMA warnt vor der neuen Welle von Covid-19. Weniger krank dank 2. und 3. Impfung bei Durchbruch-Infektionen Das Deutsche \u00c4rzteblatt fasst eine neue auf JAMA ver\u00f6ffentlichte Studie aus den USA zusammen, die nachweist, dass zweifach und dreifach Geimpfte bei Durchbruch-Infektionen unter weniger Symptomen leiden, nur k\u00fcrzer krank sind und eine geringere Viruslast aufweisen.\u00a0 F\u00fcr diese Studie wurden Menschen untersucht, die im Gesundheitsbereich, im Rettungsdienst und in anderen systemrelevanten Berufen arbeiten. Der Beobachtungszeitraum lag zwischen Dezember 2020 und Mai 2022. Von den 1.199 mit dem Coronavirus-Infizierten hatten sich 62 % mit der Omikron-Variante von SARS-CoV-2 angesteckt. Da es zum untersuchten Zeitraum die auf die Omikron-Varianten angepassten Impfstoffe noch nicht gab, zeigt das Ergebnis der Studie auch, dass die vorherigen Impfungen ihre Wirksamkeit bei den neuen Varianten behalten. ", "dateCreated": "2022-10-27 11:28:07", "dateModified": "2022-10-27 13:54:21", "datePublished": "2022-10-27 13:43:05", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://static.euronews.com/articles/stories/07/15/84/14/1440x810_cmsv2_58255ec1-3aca-5199-a93e-c7df7cf92625-7158414.jpg", "width": "1440px", "height": "810px", "caption": "Menschen mit Masken in der U-Bahn in Berlin - Wie schlimm wird Corona mit BQ1.1.?", "thumbnail": "https://static.euronews.com/articles/stories/07/15/84/14/385x202_cmsv2_58255ec1-3aca-5199-a93e-c7df7cf92625-7158414.jpg", "publisher": { "@type": "Organization", "name": "euronews", "url": "https://static.euronews.com/website/images/euronews-logo-main-blue-403x60.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "Euronews", "url": "https://de.euronews.com/", "sameAs": "https://twitter.com/euronews" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Euronews", "legalName": "Euronews", "url": "https://de.euronews.com/", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://static.euronews.com/website/images/euronews-logo-main-blue-403x60.png", "width": "403px", "height": "60px" }, "sameAs": [ "https://www.facebook.com/de.euronews", "https://twitter.com/euronewsde", "https://flipboard.com/@euronewsde", "https://www.linkedin.com/company/euronews", "https://www.instagram.com/euronews_deutsch/", "https://t.me/euronewsde" ] } }, { "@type": "WebSite", "name": "Euronews.com", "url": "https://de.euronews.com/", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "https://de.euronews.com/search?query={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" }, "sameAs": [ "https://www.facebook.com/de.euronews", "https://twitter.com/euronewsde", "https://flipboard.com/@euronewsde", "https://www.linkedin.com/company/euronews", "https://www.instagram.com/euronews_deutsch/", "https://t.me/euronewsde" ] } ] }