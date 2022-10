Skurriler Rekord in Japan gebrochen: 178 Hirokazu Tanakas an einem Ort

Auf dieser Feier musste sich sich niemand anstrengen, den Namen des Nebensitzers zu behalten. In Tokio haben sich 178 Hirokazu Tanakas in einem Theater getroffen - und damit einen Weltrekord für gleichzeitig versammelte Namensvetter aufgestellt.

Initiiert wurde die Aktion vom 53-jährigen Hirokazu Tanaka, der bereits zwei Mal versucht hatte, den Rekord gemeinsam mit gleichnamigen Menschen zu brechen - zuletzt 2017, als aber nur 87 Hirokazu Tanakas auftauchten.

"Ich hätte nie erwartet, dass wir so einen lächerlichen Rekord aufstellen würden", sagte der Organisator in Tokio lachend. Die Tanakas hätten "ein Beispiel für Albernheit" gegeben. Bisher lag der Rekord bei 164 Namenscousinen - aufgestellt 2005 in New York von Frauen namens Martha Stewart.